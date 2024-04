Publicado 16/04/2024 05:00

O entorno do parque dos Patins, na Lagoa Rodrigo de Freitas, já tem instaladas três boates que funcionam até o amanhecer. Uma delas chegou a derrubar árvores para acomodar suas instalações conforme denúncia de O Dia. A própria prefeitura reconheceu o abuso e determinou a interrupção das obras, logo depois liberadas. Agora, um novo espaço foi cercado (foto) e, como não há placas, circula entre os comerciantes locais a notícia de que haverá derrubada da vegetação. O presidente da Associação de Moradaores do Jardim Botânico, Heitor Wegmann, é mais um indignado. "Não sei o que será ali. Não vi qualquer placa informando o responsável pela obra e o nome de quem a licenciou. Eu acho um absurdo transformarem o Parque dos Patins em casas noturnas com som alto e sem qualquer tratamento acústico. Será que o IPHAN já foi lá para ver estes estabelecimentos que vão ampliando o espaço? O espelho d’água da Lagoa é tombado. O IPHAN tem a obrigação de fiscalizar estes empreendimentos novos. Se deixarmos que a prefeitura fiscalize, nada acontecerá".

Feriados em novembro durante realização do G20

Márcio Ayer é presidente do Sindicato dos Comerciários do Rio.Divulgação

Quem trabalhar nos dias de realização do evento terá direito aos benefícios contidos na Convenção Coletiva. O presidente do Sindicato dos Comerciários do Rio, Márcio Ayer, garantiu o compromisso do prefeito Eduardo Paes sobre os direitos dos feriados para os dias 18 e 19/11, quando acontece a reunião do G20 Brasil, no Rio de Janeiro. Quem for convocado para trabalhar nestes dias receberá todos os benefícios contidos na Convenção Coletiva, no que trata sobre feriados, sobretudo, valores a receber, horários que cada categoria pode exercer e folga em até 60 dias após o feriado.

Bola dividida dentro e fora de campo

O diretor de Relações Institucionais do Flamengo, Cacau Cotta, está indignado com o vice-presidente de futebol Marcos Braz. Isso porque o clube acabou de ganhar o apoio do prefeito Eduardo Paes para a construção do estádio rubro-negro, mas quem foi jogar uma pelada no CT do Flamengo, a convite do próprio Braz, foi o deputado Ramagem, adversário político de Paes e pré-candidato à prefeitura.

Rio recebe Procuradoria da Mulher da Câmara

A deputada federal Soraya Santos (PL) é uma das defensoras das ações da Procuradoria Itinerante da Mulher da Câmara dos Deputados que percorre o Brasil para coletar e compartilhar informações para aprimorar as ações em defesa dos direitos das mulheres e criar uma rede de proteção encabeçada pelos legislativos (federal, estadual e municipal). A iniciativa serve de estímulo para que haja cada vez mais a presença feminina na política.

PICADINHO

Prefeitura de Queimados, por meio do Programa de IST/Aids e Hepatites Virais, lança hoje (16), às 13h30, a oferta da PREP (Profilaxia Pré Exposição).



Washington Reis, presidente do MDB-RJ, vai conduzir "encontrão" entre pré-candidatos a vereador em Petrópolis, no dia 20 de abril, que vai reunir forças políticas da sigla.



Em exibição até o dia 27 de abril, a exposição "Rosto de Mulher" fará duas visitas guiadas nos próximos dias, 17 e 18, das 10 às 17h, no Instituto Cervantes em Botafogo, com entrada gratuita.