Publicado 20/04/2024 05:00

Em Japeri não se fala em outra coisa. O assunto é que a cidade poderá receber o atual presidente Lula e o seu antecessor Jair Bolsonaro. Isto porque a polarização direita versus esquerda no município está oficializada. O clã Bolsonaro, pelas mãos do senador Flávio Bolsonaro, declarou que o pré-candidato do PL na cidade é Tiago Careca (PL), opositor da prefeita Fernanda Ontiveros (PT). Nos bastidores, há uma disputa entre Careca e Fernanda para ver quem tem mais prestígio em Brasília. De um lado, o presidente estadual do PL, deputado Altineu Côrtes, e, do outro, o deputado federal e vice-presidente nacional do PT, Washington Quaquá. O fato é que nunca um presidente ou ex-presidente pousou em Japeri. Jair já foi a Maricá para abençoar o vereador Ricardo Netuno. A galera do PT acredita na visita de Lula em função do apelo da cidade ter um baixo IDH e ser governada pelo PT.

Capivaras: a família cresceu

Filhote de capivara aparece na Lagoa Rodrigo de Freitas. - João Pedro Stephen/Projeto Manguezal da Lagoa

Um filhote de capivara apareceu nas margens e espelho d'água da Lagoa Rodrigo de Freitas. Apesar da presença do novo animal, ainda há temor de que as capivaras presentes por lá tenham o mesmo destino de uma numerosa família, que sumiu por conta de uma possível caça. O Projeto Manguezal da Lagoa, que atua na gestão e manutenção dos manguezais da Lagoa, bem como na proteção da biodiversidade associada como as capivaras e demais espécies, acompanha a presença dos animais no local.

Escola técnica da UERJ em Vaz Lobo

Após deputado Dionísio Lins (Progressista) intermediar encontro entre a reitoria da UERJ e o secretário da Casa Civil, Nicola Miccione, o governador Cláudio Castro determinou que fosse retomada a obra de uma escola técnica da UERJ em Vaz Lobo, Zona Norte do Rio, e finalizada até dezembro para inauguração. "Os moradores daquela região e de bairros próximos poderão ter a oportunidade de disputar uma vaga no mercado de trabalho com mais capacidade, já que contarão com um ensino de qualidade", disse o parlamentar.

Cerveja e boemia: A bronca de Marcelo Queiroz

Em encontro com empresários, o deputado federal e pré-candidato a prefeito do Rio Marcelo Queiroz criticou a criação da Rua da Cerveja sem o Bar Luiz, um ícone da boemia carioca. Apesar de ser a favor da revitalização do Centro, Queiroz resumiu sua insatisfação: "Criar a Rua da Cerveja sem o Bar Luiz fechado é a mesma coisa que construir o Museu do Futebol e excluir a história do Pelé".

PICADINHO

Feijoadas tradicionais, veganas e até alemãs serão servidas por bares e restaurantes de Santa Teresa para celebrar o Dia de São Jorge. Evento é promovido pela AmeSanta e batizado de São Jorge de Santa.



Bangu Shopping recebe evento em celebração ao lançamento da camisa II do Bangu Atlético Clube, hoje (20), a partir das 14h, e vai contar com participação do jogador Ado, vice-campeão brasileiro de 1985.



Secretaria de Estado de Cultura divulgou lista final da convocatória dos 80 profissionais selecionados para participar da Rio Artes - maior feira de artesanato da América Latina, de 24 e 28 deste mês.