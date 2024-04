Publicado 19/04/2024 05:00

A informação sobre o pedido de impeachment protocolado pelo PSB contra o prefeito de Iguaba Grande, Vantoil Medeiros Martins, ganhou mais um capítulo. A Procuradoria-Geral da Câmara Municipal da cidade elaborou um parecer recomendando o arquivamento do pedido devido à falta de embasamento legal. "Este fato sublinha a insustentabilidade jurídica da solicitação apresentada pelo PSB, que possui um pré-candidato a prefeito para as próximas eleições municipais. Essa circunstância levanta dúvidas sobre as verdadeiras intenções por trás desta ação, considerada uma manobra política para desestabilizar uma gestão que goza de ampla aprovação popular — uma das mais elevadas não apenas no estado, mas em todo o Brasil. A gestão atual de Iguaba Grande permanece comprometida com o bem-estar dos cidadãos e com a transparência de suas ações administrativas. O contínuo apoio da população confirma a eficácia e a integridade da administração municipal", diz nota enviada para a coluna.

CAU: Revitalização do centro do Rio

Projeto propõe que imóveis abandonados sejam aproveitados. - Divulgação/Masterplan Centro do Rio

Projeto propõe que imóveis abandonados sejam aproveitados.Divulgação/Masterplan Centro do Rio

A construção de um novo Centro do Rio verde, habitável e atraente é a proposta do projeto "Masterplan do Centro do Rio: uma visão do futuro", que será apresentado ao público no próximo dia 30, na sede do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio de Janeiro (CAU/RJ). Especialistas no assunto vão debater sobre a necessidade de ocupação dessa área da cidade. O plano propõe que 46 imóveis abandonados ou subutilizados tenham o seu potencial aproveitado de forma plena. Para o presidente do CAU/RJ, Sydnei Menezes, "a proposta é um novo uso para esses imóveis que tendem ao abandono".

Colômbia: Homenagem ao Rio em Festival

O Rio de Janeiro é homenageado no Festival Internacional de Cinema de Cartagena das Índias, na Colômbia. Evento, que vai até dia 21, contará com exibição de filmes, participação de cineastas e mesas de debate com produções do estado do Rio e do Brasil. "O Festival de Cartagena é o maior festival de cinema da América Latina e vamos falar das experiências bem-sucedidas na democratização do acesso à arte e também dos laços que unem o Rio de Janeiro e a Colômbia", disse a secretária de Estado de Cultura e Economia Criativa, Danielle Barros.

Cota para pessoas em situação de rua

Deputado federal Reimont (PT) protocolou projeto de lei que estabelece cota de 10% para pessoas em situação de rua, inscritas no CadÚnico, para provimento de cargo, emprego ou funções na administração pública federal. "Só nos dois primeiros meses de 2024, mais de 10 mil pessoas passaram a se abrigar nos espaços públicos".

PICADINHO

Cine Teatro Barra da Tijuca elegerá a mais glamourosa Drag Queen do Rio de Janeiro, nos dias 21 e 28 de abril, às 19h, no "I Concurso Top Drag".



Livro "Mulheres Virtuosas e Corajosas na Revolução de 1932", da autora Luciana Castro, terá lançamento no próximo dia 20, às 15h, na Sala de Leitura da Cidade das Artes.



Senac RJ promove workshop gratuito Minibolos Decorados, em Campo Grande, Zona Oeste do Rio, no dia 24, das 13 às 17h. Mais informações pelo Whatsapp (21) 97605-9146.