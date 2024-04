Publicado 18/04/2024 05:00

Não existe uma estatística atualizada de quantas pessoas passam fome no estado do Rio de Janeiro. O último levantamento que integra o segundo Inquérito Nacional sobre Insegurança Alimentar produzido pela Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar Rede PENSSAN chegou a marca de 2,8 milhões. O quadro tem se agravado. Hoje(18), a vereadora Priscilla Canedo realiza visita técnica junto da Comissão de Segurança Alimentar da Alerj com a deputada Marina do MST ao Restaurante do Povo de São Gonçalo. O objetivo é fiscalizar e avaliar as condições sanitárias do restaurante, além da quantidade e qualidade dos alimentos, temas importantes para a segurança alimentar, pauta da deputada Marina do MST. A ideia é saber a realidade em todo o estado.

Butantan faz coleta de aranhas e escorpiões em Resende

INB tem áreas de atração de aranhas. - Divulgação/GECIN

A Fábrica de Combustível Nuclear da Indústrias Nucleares do Brasil, em Resende, recebe, esta semana, representantes do Instituto Butantan que farão no local a coleta de aranhas e escorpiões. O material colhido permite o desenvolvimento de soros e vacinas, que compõem os medicamentos utilizados no Programa Nacional de Imunizações, do Ministério da Saúde. Isso só é possível porque a INB possui áreas de atração de aranhas com foco na redução da presença desses aracnídeos na fábrica.

Madonna 1: Embarcações na praia durante show

No dia do show da Madonna, em 4 de maio, na Praia de Copacabana, a Capitania dos Portos do Rio de Janeiro vai interditar a área marítima nas proximidades do local, para mitigar a ocorrência de acidentes da navegação. Interessados em assistir ao espetáculo na área deverão realizar vistoria prévia em suas embarcações até dia 1º de maio.

Madonna 2: Prefeitura reage a críticas

Ainda sobre a vinda da diva pop, a Prefeitura do Rio investiu R$ 10 milhões para o espetáculo. De retorno, a economia carioca vai movimentar R$ 293,4 milhões, que leva em consideração os gastos do público com alimentação, transporte, hospedagem e passagem aérea. "O Rio continua na agenda internacional de grandes eventos, o que impacta diretamente a economia da cidade", disse o secretário de Desenvolvimento Urbano e Econômico do Rio (SMDUE), Chicão Bulhões.

PICADINHO

Programa Elas em Campo, veiculado semanalmente na rádio Roquette Pinto, voltado exclusivamente ao futebol feminino, foi homenageado, esta semana, na Câmara Municipal. Apresentadoras Luciana Zogaib, Amanda Vianna e Aline Bordalo receberam Moção de Aplausos das mãos do vereador Felipe Michel.



5ª Roda de Samba da Cajueira, comandada pela cantora e compositora Manu Santos, terá feijoada das 13h às 15h, no domingo (21), na Areninha Cultural Hermeto Pascoal, em Bangu.

I Moto Rock de Barra de São João, nos dias 4 e 5 de maio, vai contar com shows gratuitos, exposição de motocicletas e food trucks. Casimiro de Abreu espera receber motociclistas da Baixada Litorânea.