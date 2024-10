Câmara de segurança flagrou o momento em que Carlos Eduardo Oliveira da Silva foi atropelado - Reprodução/Redes sociais

Publicado 21/10/2024 19:14 | Atualizado 21/10/2024 19:28

Veja o vídeo abaixo.

Rio - Imagens de câmeras de segurança mostram que o motorista que atropelou e matou o pedreiro Carlos Eduardo Oliveira da Silva, de 32 anos, em Niterói, estava em alta velocidade e não parou para prestar socorro. No vídeo também é possível ver que a rua estava vazia, contrariando a versão do condutor Jhonatan Santos Fonseca, que afirmou temer ser linchado por populares.

Carlos estava conversando com uma amiga, na madrugada do dia 13 de outubro, na Estrada Francisco da Cruz Nunes, em Niterói. Às 3h45, ele se vira para a rua, olha para os dois lados e calmamente atravessa a via. No entanto, momentos depois, o veículo conduzido por Jhonatan surge em alta velocidade e o pedreiro é atropelado brutalmente. O impacto foi tão forte que a parte da frente do carro ficou destruída.



Em um outro ângulo, mais à frente da Estrada Francisco da Cruz Nunes, é possível ver que mesmo depois do atropelamento Jhonatan não reduziu, fugindo do local do acidente.

Veja o vídeo:

Carlos morreu na hora. O motorista se apresentou três dias depois do ocorrido na 79ª DP (Charitas), delegacia responsável pelas investigações, e foi liberado.

"No vídeo do acidente é possível ver que passa outros veículos em uma velocidade normal. Aí passa o primeiro carro em alta velocidade e depois o segundo, que foi o que atingiu meu primo. Muita gente que mora ali disse que de madrugada passam vários carros em alta velocidade fazendo racha", disse uma prima do pedreiro.

A defesa de Jhonatan, representada pelo advogado Douglas Assis, disse que o cliente se apresentou de forma espontânea na delegacia informando a placa do veículo envolvido no acidente. "Ele demonstrou estar consternado com o acontecimento, prestou todo o esclarecimento possível e se comprometeu a comparecer sempre que for preciso para solucionar qualquer dúvida", disse a defesa do motorista à reportagem de O DIA.

Ao ser questionado na delegacia sobre o motivo de não ter parado para prestar socorro, Jhonatan disse que ao parar o carro logo à frente escutou gritos de pessoas dizendo: "Pega ele, pega ele". "Por isso ele se retirou do local, para resguardar a sua vida", disse a defesa do motorista.

Familiares e amigos de Carlos Eduardo criticam o fato do motorista ter sido liberado, mesmo depois das imagens de câmeras de segurança mostrar que ele estava em alta velocidade. Ele pedem celeridade nas investigações e a prisão do motorista. "Meu primo não merecia passar por isso. Sempre foi uma pessoa alegre, divertida, vivia rindo, brincando. Era um pai bom e um bom filho também", desabafou a prima. Carlos Eduardo deixou três filhos, sendo um de apenas 1 ano de idade.