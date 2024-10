Polícia apreende adolescente que fez disparos contra carro da vereadora Tainá de Paula - Renan Areias/Agência O Dia

Publicado 21/10/2024 16:39 | Atualizado 21/10/2024 16:52

Rio - A Polícia Civil apreendeu, na tarde desta segunda-feira (21), um adolescente de 16 anos apontado como autor dos dois disparos que atingiram o carro da vereadora Tainá de Paula. A tentativa de roubo aconteceu no último dia 3, em Vila Isabel, na Zona Norte do Rio. As investigações concluíram que a parlamentar não foi vítima de um atentado.

Segundo a delegada Camila Lourenço, titular da 20ª DP (Vila Isabel) e responsável pelas investigações, o adolescente e o comparsa que agiu com ele no crime são do Morro dos Macacos, também na Zona Norte. No dia do crime, a Polícia Civil identificou que a dupla também abordou outras vítimas.

"Nesta mesma rua tivemos dois episódios de roubo, todos perpetrados por criminosos do Morro dos Macacos. A partir das imagens, reconhecimento das vítimas e prisão de um integrante do grupo, conseguimos identificar um dos autores. L.A fez disparos contra o carro da vereadora", disse a delegada.

A prisão do adolescente fez parte da Operação Torniquete, realizada pela Polícia Civil e que visa reprimir roubos, furtos e receptação de cargas e de veículos. Além do roubo contra a vereadora, o jovem apreendido também é investigado por outras ações criminosas na região.

Ainda nesta segunda-feira (21), a Polícia Civil prendeu o chefe do tráfico durante uma operação no Morro dos Macacos. O criminoso Misael Ferreira de Oliveira, de 49 anos, conhecido como "Misa", é considerado um dos homens de confiança do traficante Leandro Nunes Botelho, o Scooby Doo, principal liderança da comunidade.

O caso

O carro da ex-secretária de Meio Ambiente e Clima do município, Tainá de Paula, foi atingido por dois tiros. Apesar da violência do ataque, ninguém ficou ferido. A parlamentar voltava com sua equipe de um compromisso na Zona Oeste e parou em Vila Isabel para a última agenda do dia. Quando se deslocava, dois homens armados passaram próximo de seu veículo, que é blindado, e atiraram. De acordo a assessoria da parlamentar, o crime aconteceu a poucos metros de uma viatura da polícia.

Em suas redes sociais, Tainá contou sobre o assunto. "Acabo de ser abordada por dois homens que deram dois tiros de pistola no meu carro, na direção da minha porta, em Vila Isabel. Ando com carro blindado e minhas proteções. Não irão nos parar! Axé!", escreveu.

Na época, as investigações iniciais descartaram a possibilidade de motivação política no ataque e acreditavam que a vereadora havia sido vítima de uma tentativa de roubo.