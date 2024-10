Tainá de Paula registrou o caso na 20ª DP (Vila Isabel) - Divulgação

Rio - A vereadora Tainá de Paula (PT) sofreu um atentado na noite desta quinta-feira (3), em Vila Isabel, na Zona Norte. O carro da ex-secretária de Meio Ambiente e Clima do município foi atingido por dois tiros. Apesar da violência do ataque, ninguém ficou ferido.

A parlamentar voltava com sua equipe de um compromisso na Zona Oeste e parou em Vila Isabel para a última agenda do dia. Quando se deslocava, dois homens armados passaram próximo de seu veículo, que é blindado, e atiraram. De acordo a assessoria da parlamentar, o crime aconteceu a poucos metros de uma viatura da polícia.

Em suas redes sociais, Tainá contou sobre o assunto. "Acabo de ser abordada por dois homens que deram dois tiros de pistola no meu carro, na direção da minha porta, em Vila Isabel. Ando com carro blindado e minhas proteções. Não irão nos parar! Axé!”, escreveu.

O caso foi registrado na 20ª DP (Vila Isabel).

Tentativa de assalto na Tijuca

Em maio, a vereadora sofreu uma tentativa de assalto na porta de sua residência , na Tijuca, também na Zona Norte. Na época, a parlamentar informou que o caso ocorreu por volta das 22h30 quando ela chegava em casa acompanhada de sua filha, Aurora, e sua companheira, Suellen.

A família foi surpreendida por dois homens em uma moto. No entanto, assim que o motorista percebeu que os criminosos estavam armados, pediu para que todas as portas fossem fechadas e arrancou o carro.



"Não foi levado nada, tentaram entrar no carro, da mesma forma que abordaram um outro carro nosso dias atrás. Eram dois suspeitos armados com pistola e revólver. Eles tentaram abordar direto o motorista, que viu que que a gente estava abrindo a porta e pediu para gente fechar. Na ação, eles (os bandidos) não falaram que era assalto, não falaram que 'perdeu', nem nada, eles disseram apenas que era para gente sair do carro, mas o motorista falou para gente trancar e bloquear a saída, então eles saíram correndo, não atiraram", disse ao DIA na época.