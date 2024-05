Tainá de Paula foi abordada por criminosos na porta de casa - Divulgação

Publicado 22/05/2024 07:21 | Atualizado 22/05/2024 16:58

Rio - A vereadora e ex-secretária do Meio Ambiente e Clima do município do Rio, Tainá de Paula (PT), sofreu uma tentativa de assalto na porta de casa na noite desta terça-feira (21), na Tijuca, Zona Norte do Rio.



Segundo a parlamentar, o caso ocorreu por volta das 22h30 quando ela chegava em casa, acompanhada de sua filha, Aurora, e sua companheira, Suellen, momento em que foram surpreendidas por dois homens em uma moto. No entanto, assim que o motorista percebeu que os criminosos estavam armados, pediu para que todas as portas fossem fechadas e arrancou o carro.

Apesar do susto, Tainá reforça que nada foi roubado e que todos estão bem. No entanto, ao DIA, ela explicou que essa não foi a primeira vez em que um dos seus carros foi abordado por criminosos, e contou mais detalhes sobre o crime.

"Não foi levado nada, tentaram entrar no carro, da mesma forma que abordaram um outro carro nosso dias atrás. Eram dois suspeitos armados com pistola e revólver. Eles tentaram abordar direto o motorista, que viu que que a gente estava abrindo a porta e pediu para gente fechar. Na ação, eles (os bandidos) não falaram que era assalto, não falaram que 'perdeu', nem nada, eles disseram apenas que era para gente sair do carro, mas o motorista falou para gente trancar e bloquear a saída, então eles saíram correndo, não atiraram", disse.



O caso ocorreu próximo a 19ªDP (Tijuca). Durante a manhã desta quarta-feira (22), Tainá esteve em um agenda na Zona Oeste do Rio, e informou que pretende registrar o caso na delegacia até o fim do dia.

"Virei estatística. Vou realizar um boletim de ocorrência e verificar as imagens da minha rua. Não irão nos intimidar", reforçou nas redes sociais.

Procurada, a Polícia Militar informou que 6° BPM (Tijuca) não foi acionado para o fato relatado, mas reforçou que o batalhão tem realizado reuniões frequentes com os moradores do bairro para debater as demandas da região.

Em nota, a corporação disse que "a unidade vem empregando efetivo estrategicamente de acordo com os dados apontados pela mancha criminal, atuando junto às unidades do programa Segurança Presente", e que a região conta ainda com o reforço de equipes do Regime Adicional de Serviço (RAS).



Ainda em nota, a PM também informou que em 2024, mais de 160 prisões foram realizadas pelo 6° BPM, nos dois primeiros meses na região.



O caso foi registrado por Tainá de forma online na 19ª DP (Tijuca).

Câmara oferece apoio à vereadora

A Mesa Diretora da Câmara de Vereadores do Rio se colocou à disposição de Tainá, por meio de sua Diretoria de Segurança, no sentido de prover todo o apoio necessário. O setor já foi requisitado outras vezes como na proteção dos atuais deputados federais Chico Alencar (Psol), durante o processo de cassação do ex-vereador Gabriel Monteiro, e de Luciano Vieira (Republicanos), quando teve o carro alvejado.

Nesta semana, o presidente da Casa, Carlo Caiado (PSD), solicitou uma reunião com o secretário estadual de Segurança, Victor César dos Santos, depois do vereador Márcio Santos (PV) receber ameaças.

"Esta Casa tem atuado de forma diligente para proteger os parlamentares, que são representantes do povo carioca", disse Caiado.