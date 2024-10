Estrada do Itanhangá ficou parcialmente interditada devido as chamas - Reprodução / Redes Sociais

Publicado 03/10/2024 20:05 | Atualizado 03/10/2024 22:45

Rio - Um incêndio de grande proporção atingiu uma área de mata no Itanhangá, Zona Oeste do Rio, no fim da tarde desta quinta-feira (3). Não há informações sobre vítimas até o momento.

Bombeiros dos quarteis da Barra da Tijuca, com apoio de equipes do Alto da Boa Vista, continuam atuando na região para combater as chamas nesta noite. Os militares foram acionadas para a Estrada do Itanhangá, próximo ao Clube dos Médicos, por volta das 16h55. Devido ao fogo, galhos caíram no meio da pista.

De acordo com a corporação, o fogo até o momento atingiu apenas a vegetação. Imagens que circulam nas redes sociais mostram as chamas consumindo a área de mata bem próximo da comunidade da Muzema.

Ainda não há informações sobre o que causou o incêndio. Segundo o Centro de Operações Rio (COR), a Estrada do Itanhangá está parcialmente interditada para o trabalho dos bombeiros. O trânsito opera no esquema para e siga.

Até às 22h43, os bombeiros seguiam trabalhando no local para controlar as chamas, que já duram mais de 6h.

*Em atualização