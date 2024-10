Agentes do 9º BPM (Rocha Miranda) foram acionados para reforçar o patrulhamento na região - Reprodução / redes sociais

Agentes do 9º BPM (Rocha Miranda) foram acionados para reforçar o patrulhamento na regiãoReprodução / redes sociais

Publicado 03/10/2024 19:14 | Atualizado 03/10/2024 19:24

Rio - Um intenso tiroteio assustou moradores no Morro do Campinho, Zona Norte do Rio, na tarde desta quinta-feira (3). Além dos disparos, foram ouvidos explosões de granadas, segundo relatos locais.

De acordo com a Polícia Militar, os disparos ocorreram em uma área de mata por volta das 16h55. Agentes do 9º BPM (Rocha Miranda) foram acionados para reforçar o patrulhamento na região. Até o momento, não há registros de prisões ou apreensões.



Veja o vídeo:

Intenso confronto entre traficantes rivais na comunidade do campinho, desde às 17:00hs, barulho de granadas foram ouvidos por moradores. Policiais do 9 BPM já se encontram no local.



As causas do tiroteio ainda não foram confirmadas pelas autoridades. No entanto, moradores relataram nas redes sociais que o confronto seria entre facções criminosas rivais.

"Muito tiro, só rajada, tem muitas granadas também", escreveu um internauta no Bluesky. "Os disparos não param, tem muito estourou também, estão usando granadas", publicou outro.

Região vive guerra entre facções

Nos últimos meses, moradores dos morros do Campinho e do Fubá vêm sofrendo com constantes confrontos entre criminosos. Isso porque, a região vive uma guerra entre o Terceiro Comando Puro (TCP), que controla as comunidades, e o Comando Vermelho (CV), que tenta dominar os locais.



Em junho, um intenso tiroteio entre policiais militares e criminosos terminou com a morte de duas pessoas . Entre elas estava Marluci Lopes Pereira, de 63 anos, que passava de carro pela região no momento do confronto e acabou sendo atingida.

Na mesma semana, um vídeo circulou nas redes sociais mostrando traficantes do TCP, que controlam o Morro do Campinho, fortemente armados e ameaçando invadir a região da Praça Seca , na Zona Oeste, que é dominada pelo CV.

No vídeo, eles dizem ser integrantes do bando de Wallace De Brito Trindade, conhecido como 'Lacoste' ou 'Salomão', e William Yvens da Silva Rios, o 'Coelhão'. Os dois são considerados foragidos da Justiça, sendo Lacoste o chefe do tráfico do Morro da Serrinha, em Madureira, e Coelhão um dos seus homens de confiança.