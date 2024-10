Trator sem freio contratado pela Prefeitura do Rio atingiu motos na subida do Vidigal - Reprodução/Redes sociais

Trator sem freio contratado pela Prefeitura do Rio atingiu motos na subida do VidigalReprodução/Redes sociais

Publicado 03/10/2024 16:51

Rio - Um trator desgovernado destruiu uma moto e atingiu outras três em um ponto de mototáxi na subida do Vidigal, na Zona Sul do Rio, nesta quinta-feira (3). Ninguém se feriu no acidente. O veículo pertence a uma empresa que atua em um contrato de manutenção da Secretaria Municipal de Conservação do Rio (Seconserva). Veja o vídeo abaixo.



O episódio assustou moradores e turistas que estavam na rua. O ponto costuma ser bastante movimentado, já que é um local onde as pessoas que querem subir a comunidade pegam vans e motos. Um mototaxista que trabalha com este tipo de serviço no Vidigal gravou um vídeo mostrando o estrago causado. Ele contou que a sua moto ficou completamente destruída.

"Acidente horrível. Graças a Deus não machucou ninguém. O trator perdeu o freio, aí olha o que aconteceu. Acabou com o ponto, acabou com a barraca, acabou com a minha moto. Nessa hora que o ponto sempre está cheio", disse. Outras três motos aparecem caídas na rua. Veja:

A Prefeitura do Rio lamentou o ocorrido e informou que todas as medidas cabíveis estão sendo tomadas em relação ao veículo. "As equipes estão no local atuando junto à comunidade", disse por meio de nota.