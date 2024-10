Luzia Helena Reis, de 60 anos, foi assassinada pelo filho em Cosmos - Arquivo Pessoal

Luzia Helena Reis, de 60 anos, foi assassinada pelo filho em CosmosArquivo Pessoal

Publicado 03/10/2024 16:41

Rio - A Justiça do Rio tornou réu, nesta segunda-feira (30), Moisés Reis de Souza, de 20 anos, pelo crime de feminicídio após ele matar a mãe, Luzia Helena Reis, 60, a facadas em Cosmos, na Zona Oeste , no início de setembro. O jovem ainda responderá pelos crimes de destruição, subtração ou ocultação de cadáver e corrupção de menor.

A decisão é da juíza Tula Correa de Mello, da 3ª Vara Criminal da Capital. Segundo a magistrada, a denúncia do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) "expôs, com clareza, os fatos criminosos e todas as suas circunstâncias".

Moisés foi preso em flagrante em 2 de setembro, em Cosmos. Em depoimento, o jovem confessou que vinha tendo brigas com a mãe porque ela não aprovava o relacionamento dele com uma menina de 17 anos, que também foi apreendida por participação no crime.

Ainda conforme o acusado, por volta das 20h30 do dia 30 de agosto, ele atacou Luzia pelas costas depois de uma discussão, com uma faca que pegou no armário da cozinha.

Segundo o homem, ele tentou acertar o pescoço da mãe, mas a arma caiu no chão. Então, Moisés contou que aplicou um golpe 'mata-leão' na vítima, a derrubando no chão e pegando novamente a faca e dando uma facada no lado direito de seu pescoço. De acordo com o depoimento, Luzia chegou a implorar que o filho não a matasse.

O jovem disse aos policiais que, após o golpe, a vítima começou a jorrar muito sangue, morrendo logo em seguida. O rapaz, então, levou o corpo para o quintal e queimou. Ele relatou que, logo depois, chamou a namorada e, juntos, eles descartaram os restos mortais em um terreno baldio.



DIA, Bruna Reis, de 29 anos, sobrinha da vítima, contou na época do crime que Luzia não aceitava que a namorada do filho morasse na casa dela. A adolescente foi para a residência da família em junho e, desde então, ela teria conflitos com a sogra. Ao, Bruna Reis, de 29 anos, sobrinha da vítima, contou na época do crime que Luzia não aceitava que a namorada do filho morasse na casa dela. A adolescente foi para a residência da família em junho e, desde então, ela teria conflitos com a sogra. Para Bruna, Moisés matou a mãe a pedido da jovem.

"Foi a pedido da namorada porque a minha tia não aceitava ela dentro da casa dela. Eles estavam morando há uns três meses. Aí começou um conflito entre os três. Desde quando a namorada dele começou a morar lá, ela tinha conflito com a minha tia, que não queria que ela morasse lá. Ela foi expulsa de casa, então dá para ver que não era uma boa pessoa. Minha tia tinha um dinheiro para receber e ele foi e matou ela. Ele disse que ia ficar com o dinheiro, a casa e a mulher”, disse.