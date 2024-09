Caso é investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) - Arquivo / Renan Areias / Agência O Dia

Publicado 03/09/2024 15:43 | Atualizado 03/09/2024 18:18

Rio - Moisés Reis de Souza, 20 anos, foi preso em flagrante, na noite desta segunda-feira (2), por matar a própria mãe, Luzia Helena Reis, de 60, a facadas e atear fogo no corpo, em Cosmos, Zona Oeste. A namorada do jovem, uma adolescente de 17, também foi apreendida por suspeita de envolvimento no crime.

O caso aconteceu na localidade conhecida como Vale das Palmeiras. Amigos da vítima notaram o desaparecimento dela neste final de semana. De acordo com informações preliminares, a vítima tinha discutido com o filho sobre o namoro antes de ser assassinada.

Luzia foi morta a facadas e carregada para um terreno baldio, onde teve o corpo queimado. Segundo a Polícia Militar, agentes do 40º BPM (Campo Grande) foram chamados para verificar um homicídio na noite desta segunda-feira (2) no cruzamento da Rua Projetada Dois com a Rua Icurana. No local, eles encontraram o corpo da mulher.

Posteriormente, os agentes conseguiram prender Moisés e a namorada na região. Eles foram encaminhados à 35ª DP (Campo Grande) e depois transferidos para a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC).

A Policia Civil informou que o jovem foi autuado em flagrante por feminicídio, destruição, subtração ou ocultação de cadáver e corrupção de menores.

Ainda não há informações sobre o sepultamento da vítima.