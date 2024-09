Mulher está internada no Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes, em Duque de Caxias - Arquivo / Agência O Dia

Publicado 03/09/2024 19:54 | Atualizado 03/09/2024 21:56

Duque de Caxias – Um acidente envolvendo um ônibus e dois carros, por volta das 17h desta terça-feira (3), deixou três feridos no sentido Juiz de Fora (MG) na Rodovia Washington Luiz, em Duque de Caxias, Baixada Fluminense. Segundo a Concer, responsável pela via, um dos automóveis capotou com o impacto da colisão.

A concessionária informou ainda que suas equipes de atendimento, em parceria com o Samu, levaram as vítimas com ferimentos moderados para o Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes, em Duque de Caxias.

De acordo com a direção da unidade, Tania Regina Machado Pinto, 32 anos, deu entrada com dor no ombro esquerdo e dor na cabeça; Angelica Cristina Souza de Menezes, 41, sentia dor nos arcos costais à direita; e Wagner de Andrade, 48, apresentava dor no tórax e escoriações no couro cabeludo.

Até as 19h20, os três permaneciam em avaliação multidisciplinar, realizando exames de imagens e com quadro estável.

A Concer divulgou que cerca de uma hora após o acidente a pista, que ficara parcialmente interditada, foi liberada com a retirada dos veículos envolvidos. Perto das 18h, uma retenção ainda afetava o fluxo de acesso à rodovia pela Avenida Brasil e pela Linha Vermelha.