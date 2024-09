A corporação conseguiu recuperar o armamento na comunidade - Divulgação

Publicado 03/09/2024 20:03

Rio - Um policial da UPP Adeus-Baiana, no Complexo da Penha, Zona Norte do Rio, foi preso nesta terça-feira (3), após ser acusado de trocar um fuzil da unidade por uma arma com numeração raspada. Segundo as investigações, a troca aconteceu após um acordo feito com o tráfico de drogas local, durante o turno de trabalho do agente.

O caso foi descoberto após o policial tentar devolver o armamento na base da unidade, no final do expediente. Segundo a corporação, o agente foi preso em flagrante e será transferido para a Unidade Prisional da Polícia Militar, em Niterói, na Região Metropolitana.



Após ser detido, o PM confessou que havia realizado a negociação com criminosos da comunidade Boogie Woogie, localizada na Ilha do Governador, também na Zona Norte do Rio. Com base na confissão, o 1° Comando de Polícia de Área (1° CPA) e o 17° BPM (Ilha do Governador) realizaram uma operação imediata na comunidade, conseguindo recuperar o fuzil. O calibre da arma, no entanto, não foi divulgado.



A Polícia Militar informou que o Comando da Coordenadoria de Polícia Pacificadora abriu um procedimento para investigar o caso. O policial envolvido está detido e a Corregedoria da PM acompanha o desenrolar das investigações.