Uma grande árvore caiu na Rua General Glicério, em Laranjeiras, e causou estragos - Pedro Teixeira/Agência O Dia

Uma grande árvore caiu na Rua General Glicério, em Laranjeiras, e causou estragosPedro Teixeira/Agência O Dia

Publicado 03/09/2024 18:51



Rio - A grande árvore que caiu na Rua General Glicério , em Laranjeiras, na Zona Sul, e feriu um adolescente na tarde desta terça-feira (3) sofreu , sem autorização da Prefeitura do Rio, um corte na raiz. A ação, segundo a Comlurb, afetou o equilíbrio e a sustentação da árvore, fazendo com que ela caísse sobre carros e atingisse um prédio.

fotogaleria

A companhia informou que está fazendo uma investigação para tentar identificar o responsável por essa intervenção e que, antes da queda da árvore, não houve nenhum registro recente de pedido de manejo nesta rua. Por volta das 18h ainda havia equipes da Comlurb atuando na remoção de uma árvore.

No acidente, um adolescente foi atingido e ficou ferido. O jovem, que não teve a identidade divulgada, está estável no Hospital Miguel Couto, no Leblon. A vítima andava de bicicleta pela rua quando foi atingida pela árvore. Ele sofreu ferimentos nas pernas e na clavícula.

A Light informou que uma equipe técnica se deslocou ao local, mas verificou que não há rede aérea da concessionária nas proximidades do acidente. O Centro de Operações Rio informou que houve congestionamento na rua devido à queda. A rua foi parcialmente liberada para o fluxo de veículos.