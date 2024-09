Publicado 04/09/2024 00:00

No dia em que mandou prender opositor, Maduro antecipou Natal na Venezuela para 1º de outubro. Tentativa patética de desviar atenção não impediu que vários países latinos condenassem abuso. No Brasil, Amorim classificou situação como 'muito preocupante'.

Prevendo dias difíceis caso candidato do governo assuma presidência da Câmara, bancada do agro vai apostar em indicado de Lira para não perder espaço na Casa. Eleição acontece só no início de 2025, mas forças do Congresso já intensificam articulações.