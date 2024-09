Moto foi parar embaixo do ônibus - Reprodução/Facebook

Publicado 03/09/2024 21:52 | Atualizado 03/09/2024 22:09

Rio – Um motociclista morreu na tarde desta terça-feira (3) após acidente com um ônibus na Avenida Brasil, perto do acesso à Rua Carobinha, em Campo Grande, Zona Oeste. O Corpo de Bombeiros foi acionado para a ocorrência às 15h. A vítima morreu no local do acidente. Ela não teve a identidade divulgada e aparentava aproximadamente 30 anos.

Imagens que circulam por redes sociais mostram a moto retorcida embaixo do ônibus, próximo à porta da frente, na faixa central da pista sentido Santa Cruz.

O Centro de Operações Rio (COR) publicou, por volta de 16h, que o trânsito ficou lento nos dois sentidos. As polícias Militar e Civil estiveram na ocorrência para isolamento e perícia do local.