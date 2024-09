Montagem da Cidade do Rock está a todo vapor - Manuella Viégas / Agência O DIA

Publicado 03/09/2024 19:04

Rio - O prefeito do Rio, Eduardo Paes, anunciou nesta terça-feira (3), por meio das redes sociais, que nos dias 18 e 19 de setembro, a partir das 15h, será ponto facultativo na cidade. A medida foi adotada em conjunto com o governador, Claudio Castro, por causa do Rock in Rio e de três jogos da Libertadores."O Rio terá a partir da sexta-feira, dia 13, um período de cerca de 10 dias com grandes eventos na cidade. Três importantes jogos da Libertadores (dias 18 e 19 com jogos às 19h) e os dias do Rock in Rio. Em razão dos jogos de futebol decidimos, em conjunto com o Governo do Estado, decretar ponto facultativo a partir das 15hs no Município e Estado nos dias 18 e 19. Não custa lembrar também que o acesso ao Rock in Rio deve se dar por transporte público e não por carro", escreveu o prefeito.Um dos festivais mais importantes que ocorrem na cidade, o Rock in Rio, será realizado no Parque Olímpico, na Zona Oeste, nos dias 13, 14, 15, 19, 20, 21 e 22 de setembro. O acesso ao local será restrito, sem estacionamento para o público em geral. Apenas veículos oficiais, credenciados pelo festival e moradores com autorização prévia poderão acessar as áreas bloqueadas.