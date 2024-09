Entulhos do entorno do campo estão espalhados pelo local - Reprodução / Redes sociais

Entulhos do entorno do campo estão espalhados pelo localReprodução / Redes sociais

Publicado 03/09/2024 18:44

Rio - A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Clima (Smac) informou, nesta terça-feira (3), que a obra no campo de futebol da Praça Umuarama, na Rocinha, na Zona Sul, que segundo moradores está interditado há dois meses sem início das intervenções , está prevista para continuar nesta semana.

A pasta destacou que o processo da obra está em andamento, com pausa para averiguação da estabilidade do terreno e ajustes no projeto. O objetivo é construir uma quadra no local.

Nesta segunda-feira (2), moradores denunciaram ao DIA o estado do campo de futebol. Segundo os relatos, o espaço foi interditado há mais de dois meses, mas, até então, as obras não começaram. Nathan Porto, de 23 anos, esteve no local no último sábado (31) e registrou imagens das construções no entorno do campo destruídas, com os entulhos espalhados pela área. Em outras fotos, também é possível ver novas barras de ferro colocadas em volta ao campo, enquanto outras estão no chão do espaço.

"O campo estava em mau estado, mas funcionava, já que a própria população mantinha ele de pé. Agora, está tudo abandonado, as crianças não podem brincar e os moradores não podem utilizar há mais de dois meses. Muitos idosos caminhavam de manhã, pais vinham brincar com seus filhos. É lamentável ver um lugar desses perdido", relatou o entregador.

Nathan também contou que muitos moradores da Rocinha tem uma relação de afeto com o campo: "Uma grande galera da comunidade cresceu ali vendo seus pais jogarem, e, hoje, é uma tristeza ver essa situação. Não é apenas sobre a reforma para as pessoas jogarem futebol, vários projetos bacanas poderiam funcionar lá, e o espaço poderia até ser direcionado para que os estudantes da Escola Municipal André Urani, que fica ao lado, realizassem atividades físicas. Muita gente sonha há mais de um ano com a reforma desse campo", comentou.

O porteiro Willio Jerônimo, de 38, que tinha costume de frequentar o campo, disse que um projeto de futebol para crianças funcionava na área todo fim de semana, mas, por conta das intervenções, precisou ser paralisado.



"Isso é muito complicado. Os jovens participam de um projeto para se divertirem e praticarem atividades físicas, e não sabem quando as aulas vão voltar. Eles sinalizaram tudo, mas a obra está abandonada. Várias vezes vamos lá checar se tem alguém trabalhando na reforma, mas nunca encontramos ninguém", destacou.

Conforme mostra o cartaz de sinalização de reforma da prefeitura, colocado em frente ao espaço, o prazo para entrega era de 60 dias.