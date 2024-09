O turista da República Dominicana Johan Lapaix foi baleado na orla da praia da Barra - Rede Social

Publicado 03/09/2024 18:01 | Atualizado 03/09/2024 18:14

Rio - Johan Lapaix, turista da República Dominicana baleado durante um assalto na Praia da Barra da Tijuca , Zona Oeste, na quarta-feira passada (28), recebeu alta do Hospital Municipal Lourenço Jorge, onde estava internado. Até a última atualização desta reportagem, no entanto, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) não havia especificado a data em que ele deixou a unidade.

De acordo com relatos, Lapaix, de 33 anos, caminhava pela orla quando foi abordado por dois criminosos próximo à Avenida Olegário Maciel. Como não entendeu o que foi dito, seguiu com sua atividade até ser atingido no braço e no tórax. Na sequência, a dupla roubou um celular e um cordão de ouro da vítima.

Procurada, a Polícia Civil informou que a investigação está em andamento na Delegacia Especial de Apoio ao Turismo (Deat), onde agentes realizam diligências para identificar os autores do crime.