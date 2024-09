Robson Costa Uzêda da Silva morreu em confronto com a PM da Bahia - Reprodução/ SSP/BA

Publicado 03/09/2024 16:07

Rio - O traficante Robson Costa Uzêda da Silva, conhecido como Robinho, foragido da Justiça do Rio de Janeiro, foi morto em confronto com policiais militares da Bahia na manhã desta terça-feira (3). Robinho era apontado como líder de um dos redutos do Comando Vermelho na Bahia e já havia chefiado comunidades dominadas pela mesma facção no Rio.



Robson foi abordado pela PM na Avenida Centenário, na capital baiana. Ele estava em um carro modelo Mobi. Segundo a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), o traficante reagiu e houve confronto. Após o fim dos disparos, os policiais localizaram o traficante ferido. Ele foi socorrido, mas não resistiu e morreu. Com o traficante foram apreendidos uma pistola calibre 40, carregador e munições.

Uma mulher que estava no veículo, e também possuía mandado de prisão da Justiça do Rio de Janeiro, foi presa. O motorista do carro onde o casal estava foi levado para a delegacia, a fim de prestar esclarecimentos.



Robson, em 2018, após ser flagrado com drogas no bairro de Brotas, em Salvador, tentou subornar os PMs. Na ocasião, o traficante foi preso e passou a responder por extorsão. Em 2021, ele já havia sido preso em uma casa de luxo, em um condomínio no bairro Guriri, em Cabo Frio, na Região dos Lagos do Rio.