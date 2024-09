Em meio ao tiroteio, Seu Luiz de 79 anos foi obrigado a descer e atearam fogo no caminhão. - Reprodução

Era mais uma cobertura da guerra de facções promovida pelos vagabundos do Rio de Janeiro, a simplicidade de um morador da Vila Kennedy ganhou destaque no noticiário. Seu Luiz Paixão procurou a repórter Branca Andrade. Era o primeiro dia de trabalho dele com o caminhão que ele conseguiu financiar com dinheiro pedido a um amigo para trabalhar.



Em meio ao tiroteio, Seu Luiz, de 79 anos, foi obrigado a descer e atearam fogo no caminhão. Não sobrou nada, tudo virou cinzas. No ar, a dor e a desilusão dele comoveram todo mundo. “Não tenho nada a ver com essa guerra, ia pra São Paulo, começou o tiroteio duas e meia da manhã e não deu tempo de fazer nada".



Prestes a completar 80 anos, ele nem era para estar trabalhando. Quanto mais passando por isso. “Agora meu sonho tá aí em pó, preciso pagar a dívida e ainda juntar dinheiro para comprar outro. Meu ganha-pão.



Enquanto isso, o tiroteio ainda vai continuar. A guerra não só faz vítimas no sangue do pobre, mas na covardia do dia a dia.



