Sou responsável por todas as opiniões que tenho o privilégio, como jornalista, de dar ao longo da carreira: TV, rádio, internet, mas aqui, como é documentado e em tempos de “recortes” que não são com tesouras, me sinto, infelizmente, obrigada a explicar sempre minha opinião.

Para meus antecessores, esse é um terrível "nariz de cera", termo jornalístico curioso para quem começava um texto sem ir direto ao assunto.



Defendo o estado democrático de direito, mas aqui é Brasil, é Rio de Janeiro e critérios não são explicados quando é decisão que chega em papel.



Eu falo sobre pessoas que ganham liberdade com 90 passagens, 18 ou até mais e voltam a cometer roubos nas ruas. São possíveis latrocidas. As manchetes: “saiu pela porta da frente”.

Não! As pessoas têm que entender que o direito de responder em liberdade é aplicado tecnicamente, mas não é na delegacia que se abre a porta ou eles fogem por lençóis dos muros do presídio.



Eu ouvi, no caso do turista do Ceará, que tomou mata-leão na semana passada: a PM prendeu e a polícia soltou?



Eu fico indignada com a falta de noção básica das pessoas de como funciona o sistema. A Justiça acompanhou a decisão do MP, que não viu provas para manter preso um cara com 18 passagens e mais um crime violento na Zona Sul do Rio. E liberou.



Não sabendo do sistema e com leis e critérios inacessíveis, a explicação vem até dos próprios formadores de opinião. Fica nítido como pautas de segurança a políticos rasos vira plataforma fácil, ou melhor, pescaria fácil de títulos de eleitores sem conhecimento mínimo do direito e dos deveres de cada um.



E assim seguimos… a quem interessa tudo isso?!



É por conta de vocês.



A Fecomércio, em parceira com os jornais O DIA e Meia Hora, SBT Rio e Veja Rio, vai sabatinar a partir de hoje os candidatos a prefeito do Rio de Janeiro.



A sabatina será feita por mim e transmitida ao vivo pelas plataformas digitais dos veículos e SBT News.



O objetivo é levar propostas de governo de cada um para o eleitor nesse curto espaço de tempo até outubro.



Todos terão o mesmo tempo e as pautas são as de maior interesse da população do Rio.