Equipes do Inea estão atuando na devolução dos animais ao seu habitat natural - Divulgação

Publicado 03/09/2024 16:27 | Atualizado 03/09/2024 16:36

Campos - O Projeto de Monitoramento de Praias da Bacia de Campos e do Espírito Santo realizou, no fim de agosto, a devolução ao mar de 19 pinguins, da espécie Pinguim-de-Magalhães. A soltura foi realizada a 84 quilômetros da costa do Rio de Janeiro.

A operação teve o objetivo de garantir a preservação da fauna marinha e é uma exigência do licenciamento ambiental federal conduzido pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama).



Os pinguins encalharam na costa norte fluminense entre julho e agosto e estavam em estado crítico quando foram encontrados. Após cuidados intensivos, incluindo hidratação, aquecimento, medicação e exames, os animais foram devolvidos ao seu habitat natural com a assistência de um navio. Atualmente, o projeto está sendo conduzido pelo Instituto BW, responsável pela execução e atuante na Conservação e Medicina da Fauna Marinha (IBW).



O MPF está monitorando a execução do contrato e verificando se ele está sendo cumprido. O projeto foi planejado para seguir os parâmetros estabelecidos pelo Ibama e pelo ICMBio (Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade).