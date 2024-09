Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) investiga o crime - Arquivo / Agência O Dia

Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) investiga o crimeArquivo / Agência O Dia

Publicado 03/09/2024 16:58 | Atualizado 03/09/2024 17:01

Rio - Uma mulher, de 29 anos, foi morta a facadas, na noite desta segunda-feira (2), em Sepetiba, na Zona Oeste. O ex-namorado de Martha Duarte de Oliveira é o principal suspeito do crime. A vítima tinha medidas protetivas contra o homem.

Segundo a Polícia Militar, agentes do 27º BPM (Santa Cruz) foram acionados para chegar uma ocorrência de feminicídio, na Estrada do Piaí. No local, a equipe recebeu a informação de que, após um desentendimento na residência, a vítima foi atingida por golpes de faca pelo seu ex-companheiro.

Martha morreu dentro de casa. O crime teria sido realizado na frente da filha da vítima, de apenas 2 anos. Segundo familiares, a mulher possuía medida protetiva contra o suspeito.

O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC). A perícia foi realizada no local e diligências estão em andamento para localizar o criminoso e apurar a motivação do crime.

O corpo de Martha foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) do Centro. Ainda não há informações sobre seu sepultamento.