Campus da UFRJ na Ilha do Fundão, Zona Norte do RioDivulgação / UFRJ

Publicado 03/09/2024 13:54 | Atualizado 03/09/2024 15:30

Rio - O teto do Centro de Ciências da Saúde da Universidade Federal do Rio de Janeiro (CCS/UFRJ) desabou na tarde desta segunda-feira (2). O incidente, que não deixou feridos, aconteceu às 16h40 no primeiro andar do Instituto de Biologia, no campus da Cidade Universitária, na Ilha do Fundão, Zona Norte do Rio.

Um vídeo publicado nas redes sociais do Diretório Central dos Estudantes (DCE) Mário Prata, mostra partes do telhado que desabou espalhados pelo chão. Na gravação, é possível ver os estudantes assustados com a situação.

Por meio de nota, a decania do CCS informou o incidente ocorreu devido a um vazamento de água, ocorrido na noite do último domingo (1º), em um laboratório no segundo piso do corredor do bloco A. O fornecimento foi interrompido imediatamente, mas a água se acumulou no forro do primeiro andar, que acabou cedendo.

Ainda de acordo com a decania do CCS, a área afetada foi interditada para a remoção do material danificado e equipes de limpeza trabalham na reparação do teto. A rede elétrica não foi comprometida e as aulas acontecem normalmente.



Desabamentos recentes

Em setembro do ano passado, a cobertura do prédio da Escola de Educação Física e Desportos (EEFD) da UFRJ também desabou . No momento do incidente não havia pessoas no local e ninguém ficou ferido.

À época, a Defesa Civil chegou a interditar o espaço, onde funcionavam quatro salas de aula do curso de dança da UFRJ. Com isso, o prédio chegou a ficar fechado por 10 dias