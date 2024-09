Mais de 150 câmeras serão instaladas na orla da Zona Sul, como em Copacabana - Reginaldo Pimenta/Agência O Dia

Mais de 150 câmeras serão instaladas na orla da Zona Sul, como em Copacabana Reginaldo Pimenta/Agência O Dia

Publicado 03/09/2024 14:52 | Atualizado 03/09/2024 16:38

Rio - A orla da Zona Sul terá mais de 150 câmeras de segurança que serão monitoradas por batalhões da Polícia Militar. A medida, capitaneada pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Rio (Fecomércio), foi formalizada e detalhada durante a assinatura de um termo de cooperação, nesta terça-feira (3), na reunião do Conselho Empresarial de Turismo e Hospitalidade (Cetur) da entidade, que reúne órgãos do poder público e organizações representativas voltadas ao turismo.

A instalação dos equipamentos deve ser realizadas entre as praias do Leme e do Leblon. Elas servirão tanto para apoiar o trabalho de policiamento ostensivo quanto o para investigação de crimes contra turistas e moradores da região.

As câmeras serão instaladas em frente a bares, restaurantes, hotéis e quiosques. O mapeamento dos pontos está sendo realizado com o apoio de entidades como a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis (ABIH), o Sindicato de Restaurantes, Bares e demais meios de Alimentação do Município (SindRio) e a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel). O Instituto Fecomércio de Pesquisas e Análises (IFec) também está envolvido nos trabalhos.



"Queremos oferecer ao Rio as imagens em tempo real para a polícia ter a agilidade que a população espera. Nosso papel é garantir a manutenção das câmeras e aparelhar os centros de polícia”, disse o presidente da Fecomércio, Antonio Florencio de Queiroz Junior, durante a assinatura do termo de cooperação.



Imagens monitoradas pela PM



As câmeras transmitirão imagens diretamente ao Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), que está localizado na Cidade Nova, no Centro, que já é abastecido por câmeras públicas e privadas de todo o estado, e também a dois centros de monitoramento, que serão instalados em batalhões da PM da Zona Sul, com o apoio da Fecomércio e de empresas de monitoramento eletrônico.

Os pontos serão colocados no 19º BPM (Copacabana), onde também funciona o Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas (BPtur), e no 23º BPM (Leblon). A ideia é manter a área vigiada e o monitoramento próximos. Posteriormente, a iniciativa poderá ser expandida para a Barra da Tijuca, na Zona Oeste.



Os recursos tecnológicos permitem à polícia a vigilância em tempo real de áreas estratégicas, como vias principais, calçadões, areias e espelho d'água. Aplicando inteligência artificial para reconhecimento facial e de placas, o sistema é capaz de identificar veículos roubados e criminosos com mandado de prisão, facilitando a intervenção policial imediata.

Além de contribuir para a prevenção e solução de crimes, a presença dos equipamentos desencoraja o criminoso e reforça a sensação de segurança para turistas, moradores e empresas locais. As imagens capturadas podem ser utilizadas como evidências em investigações e processos legais.