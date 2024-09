O caso é investigado pela 124ª DP (Saquarema) - Divulgação / Polícia Civil

O caso é investigado pela 124ª DP (Saquarema)Divulgação / Polícia Civil

Publicado 03/09/2024 13:22 | Atualizado 03/09/2024 13:24

Rio - A Polícia Civil investiga o caso de um homem que teve o pênis cortado pela companheira durante uma discussão, no último sábado (31), em Saquarema, na Região dos Lagos. De acordo com a defesa da suspeita, ela era vítima de violência doméstica.



O rapaz, de 36 anos, foi socorrido e encaminhado ao Hospital Porphírio Nunes, no bairro Bacaxá. A Secretaria Municipal de Saúde informou que a vítima chegou na unidade com um quadro de amputação total do pênis. Segundo a pasta, ele passou por cirurgia, mas não houve reconstrução do órgão.



A vítima foi transferida para o Hospital Nossa Senhora de Narazeth, onde segue internado com quadro de saúde considerado estável.



De acordo com a Polícia Civil, a suspeita se apresentou na 124ª DP (Saquarema), prestou depoimento e foi liberada. Segundo a distrital, a vítima também será ouvida após receber liberação médica. A corporação informou que a investigação está em andamento para esclarecer o caso.

Segundo a defesa da mulher, representada pelo advogado Tiago Camarinha, ela vivia sob constante violência doméstica e está profundamente abalada. "Ela compareceu voluntariamente à Delegacia de Polícia Civil, onde prestou todos os esclarecimentos necessários e se submeteu ao exame de corpo de delito. A defesa tem plena convicção de que a verdade será revelada ao longo das investigações", diz a nota.