Árvore cai e interdita Rua General Glicério, no bairro Laranjeiras - Reprodução/Redes sociais

Publicado 03/09/2024 15:04 | Atualizado 03/09/2024 16:34

Rio - Um adolescente foi atingido pela queda de uma árvore na Rua General Glicério, altura do número 85, em Laranjeiras, na Zona Sul, por volta das 13h15 desta terça-feira (3). Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e prestaram socorro à vítima, que foi levada em estado grave para o Hospital Municipal Miguel Couto, no Leblon. De acordo com a unidade de saúde, o quadro de saúde do jovem é estável.

Segundo moradores, o adolescente teria sido ferido por um galho enquanto andava de bicicleta. Pelo menos dois carros também foram atingidos no acidente.



A Light informou que uma equipe técnica também se deslocou ao local, mas verificou que não há rede aérea da concessionária nas proximidades do acidente.

O Centro de Operações Rio informou que houve congestionamento na rua devido à queda.