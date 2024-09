Jean Wellington foi abordado enquanto esperava condução após o trabalho - Reprodução

Publicado 03/09/2024 17:56 | Atualizado 03/09/2024 17:59

Rio - Um entregador sofreu agressões e quase foi linchado após ter sido acusado de roubar um celular, na última sexta-feira (30), em Botafogo, Zona Sul. Jean Wellington Alves, de 25 anos, estava no ponto de ônibus em frente ao shopping Rio Sul, quando foi imobilizado e teve seu celular tomado pelo psicólogo Lélio Fernando Martins.

Segundo o advogado Paulo Guilherme Alves, que estava no local no momento da confusão e interviu para ajudar o entregador, Lelio afirmou que o jovem tinha características parecidas com a do responsável por roubá-lo. O crime, contudo, aconteceu no Flamengo, bem distante do local onde Jean foi abordado.

"O Jean estava no ponto do ônibus esperando a condução para ir embora. Trabalhou o dia inteiro e iria embora. Repentinamente, ele foi atacado por esse senhor branco que o acusou de ter roubado o aparelho de celular dele. Porém, esse senhor foi roubado no bairro do Flamengo. Ele alega que pegou um táxi, seguiu o ônibus que o suposto assaltante pegou e foi parar no Rio Sul. Ele disse que o Jean tinha a aparência física parecida com o rapaz que o roubou no Flamengo", conta o advogado, que acompanhou Jean na delegacia.

Assim que foi abordado por Lelio, outros populares se aproximaram de Jean e começaram a o agredir. Ele foi imobilizado pelo grupo. Nesse momento, ele toma o celular do entregador e tenta, sem sucesso, desbloqueá-lo.

Na sequência, uma guarnição da Polícia Militar chega no local. Júlio acredita que o caso é mais um episódio de racismo vivido por pessoas pretas na Zona Sul do Rio. "Resumindo, o celular era mesmo do Jean e ele seria linchado pela população acusado falsamente de furto", disse o advogado.



Durante o registro de ocorrência, contudo, o psicólogo, que é servidor do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ), negou ter acusado Jean de roubar seu celular ou ainda ter feito qualquer ofensa racial. "Fizemos o registro de ocorrência do caso e agora amos ingressar com uma queixa crime contra esse senhor", garantiu o advogado.

Segundo a Polícia Civil, o caso foi registrado na 10ª DP (Botafogo), onde é investigada a possibilidade do entregador ter sido vítima de crime de calúnia e injúria. Jean, o médico envolvido e outras testemunhas já foram ouvidos.

Ia ser mais um linchado aqui e sendo preso. Por que gente branca, acusando um preto, de que? Ladrão? Maltratação na rua.