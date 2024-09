As doses contra a covid disponibilizada pelo Ministério da Saúde têm sido suficientes - Foto Divulgação

Publicado 03/09/2024 18:05 | Atualizado 03/09/2024 18:18

Rio - A Secretaria de Estado de Saúde (SES-RJ) divulgou, nesta terça-feira (3), uma nova edição do Panorama da Covid-19. Os dados foram coletados entre os dias 18 e 24 de agosto, período em que foi registrado um aumento em todos os indicadores da doença, bem como um aumento nas solicitações de leitos.

Em relação à taxa de positividade, houve um crescimento de 2% no final de julho para 13% na última semana de agosto, referente às amostras coletadas em unidades de saúde da rede pública e aos testes RT-PCR realizados pelo Laboratório Central de Saúde Pública Noel Nutels (Lacen).

No teste rápido de antígeno, o aumento foi de 3% para 7% no mesmo período. O boletim também demonstra que houve um crescimento de 14% no número de solicitações de leitos, de 550 pedidos para 629. Nas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), esse aumento sinaliza um crescimento de casos antes mesmo da elevação registrada nos sistemas de informação.

A SES também reitera a orientação sobre a necessidade de distanciamento físico quando houver diagnóstico de síndrome gripal por Covid-19, além do reforço das vacinas e de medidas simples, como a lavagem das mãos e evitar o uso das mãos para cobrir nariz e boca ao espirrar.