Campo da Praça Umuarama, na Rocinha, está interditado para reforma - Reprodução / Redes sociais

Publicado 02/09/2024 13:11 | Atualizado 02/09/2024 13:17

Rio - Moradores da comunidade da Rocinha, na Zona Sul do Rio, denunciaram o estado do campo de futebol da Praça Umuarama, que conta com um projeto de reforma da prefeitura. Segundo os relatos, o espaço foi interditado há mais de dois meses, mas, até então, as obras não começaram.Morador da comunidade, Nathan Porto, de 23 anos, esteve no local no sábado (31) e registrou as imagens das construções no entorno do campo destruídas, com os entulhos espalhados pela área. Em outras fotos, também é possível ver novas barras de ferro colocadas em volta ao campo, enquanto outras estão no chão do espaço."O campo estava em mau estado, mas funcionava, já que a própria população mantinha ele de pé. Agora, está tudo abandonado, as crianças não podem brincar e os moradores não podem utilizar há mais de dois meses. Muitos idosos caminhavam de manhã, pais vinham brincar com seus filhos. É lamentável ver um lugar desses perdido", relatou o entregador ao