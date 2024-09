Rock in Rio 2024 começa no dia 13 de setembro - Fernando Frazão / Agência Brasil

Publicado 02/09/2024 12:52 | Atualizado 02/09/2024 12:53

Rio - O Rock in Rio começa no dia 13 de setembro e, por conta do movimento, o acesso aos entornos do Parque Olímpico será mais restrito, sem estacionamento para o público em geral. Apenas veículos oficiais, credenciados do festival e de moradores com autorização prévia podem acessar áreas bloqueadas. O controle de acesso será coordenado pelo sistema de leituras de placas Optical Character Recognition (Reconhecimento Ótico de Caracteres em português), que será responsável por liberar ou não a entrada de pessoas em áreas bloqueadas.

As pessoas que se cadastrarem previamente vão receber luz verde, enquanto quem não tiver autorização receberá luz vermelha e será encaminhado para fora da área.



A nova tecnologia nos bloqueios busca aumentar a fiscalização e permitir o acompanhamento dos veículos, por meio dos órgãos de segurança.



Com as limitações de entrada de veículos, o MetrôRio estará aberto 24 horas durante todos os dias de Rock in Rio. O BRT "Expresso Rock in Rio" terá pontos de embarque nos terminais Jardim Oceânico, Alvorada e Paulo da Portela. Outra opção é o transporte Primeira Classe, que já foi novidade no último festival e contempla diversos pontos de embarque.