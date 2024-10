Cartaz da Delegacia de Descoberta de Paradeiros sobre desaparecimento de Wanir Vieira - Reprodução / Redes Sociais

Cartaz da Delegacia de Descoberta de Paradeiros sobre desaparecimento de Wanir VieiraReprodução / Redes Sociais

Publicado 03/10/2024 12:57

Rio - A Polícia Civil investiga o desaparecimento de Wanir Vieira Pinto da Silva, de 81 anos, que sumiu há quase cinco meses após deixar o abrigo público onde vivia, na Ilha do Governador, Zona Norte do Rio.

Antes de ir para o Centro de Acolhimento Pastor Carlos Portela, a idosa morava com sua irmã, Wanda Vieira Pinto da Silva, em Cascadura, na Zona Norte. Ambas haviam ido para o abrigo por determinação judicial, depois de ação movida pelo Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ). Na sentença, foi estabelecido o acolhimento das idosas por estarem vivendo em condições insalubres e sem apoio familiar.

Tatiana Pinto da Silva, filha de Wanda, no entanto, alega que ao longo dos dez meses em que ficou no abrigo, a idosa foi transferida algumas vezes sem que a família fosse notificada. Ela reclama, ainda, que só conseguiu visitar a mãe em duas oportunidades. Depois, teve problemas com a direção do espaço e não encontrou mais idosa.

"É um mistério. O mais estranho não é ela ter fugido, mas eles não terem avisado à família e às autoridades. São quatro meses que eu poderia já ter encontrado ela. Espero que a prefeitura fale a verdade, quero provas do que eles falaram", disse Tatiana ao "Bom Dia, Rio", da TV Globo.

Por meio de nota, a Prefeitura do Rio informou que "algumas posturas não condizentes por parte da família geraram nova decisão judicial que proibia suas visitas, com o objetivo de dar bem-estar às idosas." A prefeitura alega, ainda, que em maio deste ano, Wanir manifestou o desejo de sair do espaço e que não poderiam impedi-la, uma vez que ela estava lúcida.

Segundo o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, além da situação de abandono e risco em que as duas idosas foram encontradas, ainda há indícios de abuso financeiro por parte de seus familiares, havendo, inclusive, uma investigação para apurar a situação.

A Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA) está investigando o caso. Segundo a Polícia Civil, agentes realizam diligências para localizar Wanir.