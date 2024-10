Vacinação contra a variante XBB da Covid-19 é ampliada até domingo (6) no Rio - Pedro Teixeira/Agência O Dia

Publicado 03/10/2024 11:27 | Atualizado 03/10/2024 11:29

Rio - A Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro estendeu, mais uma vez, a campanha de vacinação contra variante XBB da Covid-19, que agora vai até o próximo domingo (6). No início desta semana, a pasta havia anunciado a prorrogação da imunização até esta quinta-feira (3).

A dose protege contra novas cepas e reduz chances de internação e mortalidade pela doença. Para se vacinar é necessário ter 12 anos ou mais e ter tomado a última dose contra Covid-19 há mais de um ano.

O imunizante está disponível em todas as clínicas da família e centros municipais de saúde da cidade que funcionam, em sua maioria, de 8h às 17h, de segunda à sexta-feira, além do Super Centro Carioca de Vacinação em Botafogo, que abre todos os dias, das 8h às 22h e a unidade de Campo Grande, no ParkShoppingCampoGrande, conforme horário de funcionamento do estabelecimento.