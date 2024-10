O policial militar e fisiculturista Cláudio Paiva teve o carro e o troféu furtados - Rede Social

Publicado 03/10/2024 10:52

Rio - O fisiculturista Cláudio Paiva teve o carro, medalha, e o troféu de campeão brasileiro da modalidade furtados em Irajá, na Zona Norte, na última terça-feira (1º). Nas redes sociais, o atleta relatou a frustração com a perda do prêmio concedido pela International Natural Bodybuilding Association Brazil (INBA).



"Estacionei meu carro e fui trabalhar, quando voltei ele havia sido furtado. Meu carro tem seguro, quanto a isso estou tranquilo, o pior é que meu troféu e minha medalha de top1 que conquistei com muito sacrifício estava dentro do veículo e certamente será descartado pelos marginais. O valor sentimental é muito grande pela circunstância da conquista, pelo suor derramado, por ter sido campeão logo na minha estreia e o principal, o que me motivou a chegar até lá", escreveu.



Após repercussão do caso, nesta quinta-feira (3), o atleta informou que a confederação se prontificou a enviar um novo troféu.



"Quero agradecer a atitude solidária da federação INBA em se prontificar de enviar um novo troféu e medalha referente ao top 1 do brasileiro em substituição ao que foi furtado. Uma atitude de respeito com o atleta, já que um material como esse possui um valor imensurável para qualquer atleta", disse.



Procurada, a PM informou que de acordo com comando do 41ºBPM (Irajá) não houve acionamento para o caso.