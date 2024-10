Passageiros foram à 17ª DP (São Cristóvão) para registrar o caso - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 03/10/2024 09:01 | Atualizado 03/10/2024 09:43

Rio - Passageiros de um ônibus da Viação Nossa Senhora do Amparo foram assaltados e ameaçados por três criminosos, na manhã desta quinta-feira (3), na Avenida Brasil. O trio entrou no coletivo no momento em que quatro pessoas desembarcaram na altura do Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia (INTO), em São Cristóvão, Zona Norte. O grupo obrigou o motorista a retornar e dirigir até o Complexo da Maré.

O ônibus havia saído de Ponta Negra, em Maricá, e seguia em direção ao Centro do Rio, quando foi alvo dos criminosos. De acordo com relatos, um dos assaltantes ficou próximo ao motorista enquanto os outros dois pegavam os pertences das vítimas.

"Um deles apontava a arma para o motorista e os outros revistavam um por um, levaram anel, cordão de ouro, celular e carteira, levaram tudo. Além disso, algumas pessoas foram ameaçadas, falaram que iam dar tiro para o alto, revistaram todo mundo, deram coronhada e tapa na cara. Levaram até a mochila de um rapaz e deixaram ele só com a marmita na mão. Isso durou cerca de 30 minutos. A gente ia para o Castelo e eles fizeram o retorno e não sabemos muito bem aonde passamos porque eles falaram pra abaixar e fechar a cortina", explicou o bombeiro civil Thiago Santos.

Um dos passageiros, que preferiu não se identificar, relatou que essa é a quarta vez em um intervalo de duas semanas que o coletivo é alvo de bandidos. "Dos assaltos que eu já estive presente, esse foi o pior, bateram no passageiro, humilharam, fizeram o escarcéu, é impossível que hoje alguém aqui esteja tranquilo, eles abusaram mesmo. Só tinha senhores e senhoras, um deles levou um tapa na cara. Aonde nós vamos chegar? Eles colocaram a arma na minha boca pra ver se meu cordão era de ouro. O ônibus ia pro Centro e eles fizeram o motorista retornar e voltar até a Maré, obrigou os passageiros a fecharam as cortinas, foram momentos de terror", contou.

O que chamou a atenção dos passageiros no assalto foi a forma ríspida e ameaçadora com que os assaltantes se dirigiam. "Com muita violência e arrogância, eles começaram tirar os pertences dos passageiros. Eu saio de Maricá por volta de 4h e chego no Rio às 6h. Eu estava dormindo e acordei com eles dentro do ônibus já. Era uma pressão psicológica, falando alto, palavrões e ameaçando. Eu só orava, não esbanjei reação porque não tinha como. Eu só queria sair daquela situação", desabafou o comerciante Dalton Vicera, 55 anos.

Após o assalto, os passageiros se dirigiram à 17ª DP (São Cristóvão) para registrar o caso. Procurada pelo DIA, a Polícia Civil informou que a ocorrência está em andamento.

Já a Polícia Militar disse que o comando do 4º BPM (São Cristóvão) trabalha em conjunto com a delegacia da área na busca de informações sobre os autores do crime. A corporação informou, ainda, que vai procurar as concessionárias dos ônibus a fim de adotar melhor estratégia para frustrar as tentativas de roubos na região.



Em nota, o Sindicato das Empresas de Transportes Rodoviários do Estado do Rio de Janeiro disse que vê com preocupação mais um episódio de violência e informa que vem colaborando regularmente com a polícia. De acordo com o Setrerj, os motoristas são orientados a registrar boletim de ocorrência em todos os casos de assalto. "Os dados são também inseridos no Sistema de Acompanhamento da Frota em Emergência (Safe), que reúne informações sobre as características dos assaltantes, pontos de embarque e desembarque dos suspeitos, e imagens internas captadas pelo circuito de vídeo dos ônibus", diz trecho da nota.

Por fim, o sindicato solicitou a colaboração da população com informações que possam auxiliar a polícia, acessando os canais do Disque Denúncia.

Casos recentes

passageiros de um ônibus da empresa Pégaso foram assaltados na Avenida Brasil, altura da Vila Kennedy, na Zona Oeste do Rio. Segundo relatos, três criminosos entraram no coletivo, que fazia o trajeto Centro X Santa Cruz, e levaram os pertences das vítimas. Testemunhas afirmam que o trio invadiu o ônibus no momento em que dois passageiros desciam. No último dia 11,, altura da Vila Kennedy, na Zona Oeste do Rio. Segundo relatos, três criminosos entraram no coletivo, que fazia o trajeto Centro X Santa Cruz, e levaram os pertences das vítimas. Testemunhas afirmam que o trio invadiu o ônibus no momento em que dois passageiros desciam.

assalto na Linha Vermelha. Na ocasião, quatro criminosos embarcaram em um ponto na Cidade Nova e sentaram em locais diferentes do coletivo, como se fossem passageiros. No entanto, quando o ônibus, da Viação Ideal, passava pela Linha Vermelha, altura de São Cristóvão, o grupo obrigou o motorista a apagar as luzes e dirigir devagar. Em seguida, os bandidos, que usavam casaco e boné, roubaram celulares e outros pertences de diversos passageiros. Pouco depois, ordenaram que o motorista parasse na via expressa para que pudessem desembarcar. Dez dias antes, passageiros de um ônibus da linha 321 (Bancários-Castelo) viveram momentos de terror durante umNa ocasião, quatro criminosos embarcaram em um ponto na Cidade Nova e sentaram em locais diferentes do coletivo, como se fossem passageiros. No entanto, quando o ônibus, da Viação Ideal, passava pela Linha Vermelha, altura de São Cristóvão, o grupo obrigou o motorista a apagar as luzes e dirigir devagar. Em seguida, os bandidos, que usavam casaco e boné, roubaram celulares e outros pertences de diversos passageiros. Pouco depois, ordenaram que o motorista parasse na via expressa para que pudessem desembarcar.