Criminosos entraram no ônibus na altura da Vila Kennedy, na Zona Oeste - Reprodução / Google Street View

Criminosos entraram no ônibus na altura da Vila Kennedy, na Zona OesteReprodução / Google Street View

Publicado 12/09/2024 09:45 | Atualizado 12/09/2024 11:46

Rio - Passageiros de um ônibus da empresa Pégaso foram assaltados, na noite desta quarta-feira (11), na Avenida Brasil, altura da Vila Kennedy, na Zona Oeste do Rio. Segundo relatos, três criminosos entraram no coletivo, que fazia o trajeto Centro X Santa Cruz, e levaram os pertences das vítimas.

Testemunhas afirmam que o trio invadiu o ônibus no momento em que dois passageiros desciam. A Polícia Militar informou que agentes do Batalhão de Policiamento em Vias Expressas (BPVE) não foram acionados. A corporação ressaltou que policiais das Rondas Especiais e Controle de Multidões (RECOM) também apoiam a estratégia de policiamento, assim como os batalhões das áreas cruzadas pelas vias.



A PM disse, ainda, que aplica a modalidade de Policiamento Transportado em Ônibus Urbanos (PTOU), específica na prevenção aos crimes dessa natureza, intensificando as abordagens, revistas e patrulhamento nas rotas dos ônibus com maior incidência de delitos. O batalhão também trabalha em conjunto com a Polícia Civil para identificar e prender criminosos que cometem esse tipo de delito.

Os passageiros registraram o caso na 34ª DP (Bangu). Segundo a Polícia Civil, as vítimas foram ouvidas e agentes realizam diligências para localizar os criminosos.

Em nota, a Rio Ônibus disse que repudia e lamenta a recorrência dos assaltos aos passageiros e rodoviários em toda a cidade. Segundo o sindicato, a insegurança a qual a população está submetida não pode ser mera estatística. "Reiteramos a necessidade de que providências efetivas sejam tomadas pelas autoridades a fim de garantir o direito de ir e vir do cidadão", finaliza.