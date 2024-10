O garoto esperou a vítima cair no sono e deu o golpe certeiro no pescoço - Reprodução

Publicado 03/10/2024 20:45

Rio - Um adolescente de 14 anos foi apreendido nesta terça-feira (1º), em Nova Friburgo, Região Serrana do Rio, após confessar ter esfaqueado e matado um homem em situação de rua. O crime, segundo a polícia, teria sido motivado por vingança.

As investigações começaram na segunda-feira (30), quando agentes da 151ª DP (Nova Friburgo) foram acionados após o corpo de Juscelino André, a vítima, ser encontrado sob uma marquise no bairro Conselheiro Paulino. O homem foi assassinado enquanto dormia, com uma facada fatal no pescoço.

Imagens de câmeras de segurança ajudaram a polícia a identificar o adolescente responsável pelo crime. Ele foi localizado em uma barbearia, no dia seguinte após o crime, onde cortava o cabelo numa tentativa de alterar sua aparência e evitar a captura. A ação foi realizada em conjunto pela Polícia Civil e o 11º BPM (Nova Friburgo).

Em depoimento, o jovem confessou o assassinato, afirmando que sua motivação foi uma ofensa feita por Juscelino à sua mãe, já falecida. O adolescente relatou ainda que já nutria o desejo de matar alguém e que, de forma premeditada, passou a monitorar os hábitos da vítima, escolhendo o momento exato para o ataque.

De forma fria e sem arrependimentos, ele disse aos policiais que há uma semana, vinha vigiando os hábitos da vítima, descobrindo o local e a hora em que ela costuma a dormir. Ele ainda estudou o local em que deveria desferir a facada, esperou a vítima cair no sono e deu o golpe certeiro no pescoço de Juscelino, destruindo veias e artérias que o levaram a óbito ainda no local.

Após cometer o crime, o adolescente ainda tentou roubar uma pessoa na rua, que se defendeu e jogou a faca usada no crime — a mesma que usou para matar a vítima — dentro de um rio, como apontam as investigações. O rapaz chegou a confessar o crime para a avó.