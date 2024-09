Passageiros da linha 321 (Bancários-Castelo) são roubados Linha Vermelha - Reprodução: Ilha Notícias

Publicado 01/09/2024 13:55

Rio - Passageiros de um ônibus da linha 321 (Bancários-Castelo) viveram momentos de terror na noite deste sábado (31) durante um assalto na Linha Vermelha.



Segundo testemunhas, quatro criminosos embarcaram em um ponto na Cidade Nova e sentaram em locais diferentes do coletivo, como se fossem passageiros, sem chamar a atenção. No entanto, quando o ônibus, da Viação Ideal, passava pela Linha Vermelha, altura de São Cristóvão, o grupo obrigou o motorista a apagar as luzes e dirigir devagar.



Em seguida, os bandidos, que usavam casaco e boné, roubaram celulares e outros pertences de diversos passageiros. Pouco depois, ordenaram que o motorista parasse na via expressa para que pudessem desembarcar.



Um dos passageiros, que preferiu não se identificar, demonstrou revolta após a ação violenta. “A população tem que agir também, entendo que todos têm suas dificuldades, mas pouquíssimos foram à delegacia!”, contou o homem, que prestou boletim na 37ª DP (Ilha do Governador). Ainda segundo ele, apenas outras três vítimas procuraram o local para fazer o boletim.



Procurada, a Polícia Civil não retornou o contato. O espaço segue aberto para manifestação. A Polícia Militar informou que não foi acionada para o caso.

*Reportagem da estagiária Thais Fraguas, sob supervisão de Raphael Perucci