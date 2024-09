Crime aconteceu na Rua Barreiros, em Ramos - Reprodução / Redes Sociais

Crime aconteceu na Rua Barreiros, em RamosReprodução / Redes Sociais

Publicado 01/09/2024 22:03 | Atualizado 01/09/2024 22:28

Rio - Câmera de segurança flagra um arrastão na Rua Barreiros, em Ramos, Zona Norte do Rio. Nas imagens, é possível ver três homens armados roubaram um veículo, no início da tarde deste domingo (1º). O crime aconteceu em cerca de 25 segundos.

Uma câmera de uma casa da região filmou a abordagem do grupo. O trânsito de veículo fluía normalmente no trecho até que os suspeitos param o carro desejado para roubar. Um criminoso armado com uma pistola anunciou o assalto ao motorista. Logo depois aparece um segundo e um terceiro, este com um fuzil na mão e encapuzado.

Veja o vídeo:

O homem armado com fuzil chegou a apontar a arma para outro carro, o qual o condutor também é abordado por um dos integrantes do grupo. Logo depois, eles fogem com o veículo roubado.

Procurada, a Polícia Militar informou que o comando do 22º BPM (Maré) direcionou equipes ao local depois que soube sobre o crime. A corporação destacou que os agentes estão buscando dados sobre a ação.