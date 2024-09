Ruas do Rio passam a ter três novas linhas de ônibus - Daniel Castelo Branco / Arquivo O Dia

Ruas do Rio passam a ter três novas linhas de ônibusDaniel Castelo Branco / Arquivo O Dia

Publicado 01/09/2024 15:52

Rio - Duas novas linhas de ônibus começaram a rodar no Rio neste domingo (1º), enquanto uma terceira estará nas ruas partir desta segunda-feira (2). São elas: 222 (Vila Isabel-Gamboa); 894 (Terminal Campo Grande-Jardim Moriçaba); e 585 (Largo do Machado-Jardim de Alah), respectivamente.

Além disso, segundo a Secretaria Municipal de Transportes (SMTR), outras duas linhas terão seus pontos finais remanejados: a 908 (Terminal Deodoro- Bonsucesso, via Metrô Inhaúma), com itinerário estendido para o Terminal Deodoro, a partir de Guadalupe; e a 779 (Metrô Pavuna-Madureira, via Rua João Vicente), que mudará para o Terminal Paulo da Portela, facilitando a integração com o BRT.

Confira o plano operacional:

222 (Vila Isabel-Gamboa)

Itinerário: Vila Isabel, Praça Tobias Barreto, UERJ, Av. Maracanã, Metrô de São Cristóvão, Pça. da Bandeira, Cidade Nova, Central, Candelária, Rua Acre, Pça. Mauá, Hosp. Servidores, Gamboa. De acordo com o planejamento atual, a linha deve cumprir 28 viagens em dias úteis.

894 (Terminal Campo Grande-Jardim Moriçaba)

Itinerário: Campo Grande, Rua Mora, Senador Vasconcelos, Jardim Moriçaba, Estrada do Pré. A linha deve cumprir 33 viagens em dias úteis.

585 (Largo do Machado-Jardim de Alah)

Itinerário: Largo do Machado, Rua das Laranjeiras, Cosme Velho, Túnel Rebouças, Rua Jardim Botânico, PUC, Praça Antero de Quental, Jardim de Alah. A linha deve cumprir 26 viagens em dias úteis.