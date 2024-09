Cariocas aproveitaram domingo ensolarado para visitar a Quinta da Boa Vista, na Zona Norte - Renan Areias / Agência O Dia

Cariocas aproveitaram domingo ensolarado para visitar a Quinta da Boa Vista, na Zona NorteRenan Areias / Agência O Dia

Publicado 01/09/2024 17:04

Rio - O tempo no início da primeira semana de setembro, na cidade do Rio, será influenciado pela passagem de uma frente fria pelo mar, que deixará o céu encoberto. Apesar da situação, não há previsão de chuva nos próximos dias.

fotogaleria

Neste domingo (1º), cariocas e turistas aproveitaram o dia ensolarado para visitar a Quinta da Boa Vista, em São Cristóvão, na Zona Norte. Os visitantes andaram de pedalinho e se divertiram no gramado do parque. O tempo propício para as atividades ocorreu devido a influência de um sistema de alta pressão, que deixou o céu limpo. Durante a noite, os ventos ficarão fracos a moderados.

A temperatura máxima registrada na cidade foi de 35,5°C, às 12h45, na estação Guaratiba, na Zona Oeste. Já a mínima foi de 17,1°C, às 06h25, na estação Alto da Boa Vista, na Zona Norte.

Segundo o Sistema Alerta Rio, a passagem de uma frente fria em alto mar influenciará o tempo na cidade nesta segunda-feira (2), aumentando o número de nuvens no céu ao longo do dia. A previsão indica uma queda na temperatura, que deve variar entre 30°C e 16°. Não há previsão de chuva.

Os ventos ficarão moderados com chance de rajadas fortes no decorrer das horas. A cidade está incluída no alerta de Perigo Potencial sobre ventos costeiros, do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Entre a terça-feira (3) e a quarta-feira (4), o tempo voltará a ser influenciado pela circulação de um sistema de alta pressão, o que aumentará levemente a temperatura, com variação de 34°C a 14°C. Os ventos serão fracos no município.

Já na quinta-feira (5), a temperatura subirá mais com máxima de 38°C e mínima de 17°C. Um sistema de baixa pressão irá gerar a concentração de calor na cidade. Os ventos voltarão a ficar moderados e com a possibilidade de alternarem para fortes no decorrer do dia.