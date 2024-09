Ladrão pediu para acionarem a polícia após tentar furtar cabos - Reprodução / Redes sociais

Publicado 01/09/2024 16:07 | Atualizado 01/09/2024 16:11

Rio - Um homem foi encurralado por moradores, na noite sábado (31), ao tentar roubar cabos elétricos na Rua do Rocha, no bairro do Rocha, Zona Norte. Durante a tentativa do furto, o suspeito, que não teve a identificação divulgada, pediu para que as pessoas chamassem a polícia por medo da repressão. Após a confusão, ele foi preso por agentes do 3º BPM (Méier).



O caso inusitado foi publicado nas redes sociais nesta manhã. Nas imagens, o ladrão está tentando se equilibrar entre os cabos enquanto pede para chamarem as autoridades. "Eu errei. Liga para a polícia", gritou o rapaz. No vídeo ainda é possível perceber que os moradores estão com pedaços de madeira e arremessam objetos no suspeito. "Vou 'madeirar' ele", diz um deles.





A PM informou que os agentes do 3° BPM (Méier) foram acionados para checar a denúncia de um homem que estava roubando cabos na Rua do Rocha. As equipes foram ao local e prenderam o ladrão, que foi encaminhado para a 25° DP (Engenho Novo).