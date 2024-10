Mandados de busca e apreensão estão sendo cumpridos em Itaguaí, Santa Cruz e no Rio - Divulgação/PF

Publicado 03/10/2024 07:53

Rio - A Polícia Federal realiza, na manhã desta quinta-feira (3), a Operação Nômade Eleitoral, contra uma organização criminosa especializada em aliciar pessoas para alistamento eleitoral e/ou mudança de local de votação do bairro Santa Cruz, na Zona Oeste, para o município de Itaguaí, na Região Metropolitana do Rio.



Na ação, policiais federais cumprem seis mandados de busca e apreensão, expedidos pela 105ª Zona Eleitoral do Estado do Rio de Janeiro, em residências localizadas em Itaguaí, Santa Cruz e no Rio de Janeiro. Além disso, também foi determinado o sequestro de bens e valores incompatíveis com a renda do investigado.

A investigação, iniciada após um pedido do Ministério Público Eleitoral, revelou que um candidato ao cargo de vereador e seus cabos eleitorais forneciam comprovantes de residência falsos para os possíveis eleitores, prometendo vantagem econômica em troca de votos, para que estes se alistassem ou alterassem seu domicílio eleitoral para a cidade de Itaguaí.



Alguns dos investigados - alvos dos mandados judiciais - foram flagrados no cartório do Juízo da 105ª Zona eleitoral - Itaguaí/RJ pagando multas eleitorais de eleitores supostamente aliciados.



Além do crime de organização criminosa, os investigados responderão pelo crime de inscrição fraudulenta, com uso de documento falso, por oferecer vantagem ilícita em troca de voto e por corrupção de menores, já que muitas das pessoas levadas à sessão eleitoral para a inscrição ou alteração do domicílio eleitoral eram menores de idade. Tais crimes possuem penas, que somadas, podem chegar a 22 anos de prisão.



A investigação, conduzida pela Delegacia de Polícia Federal em Nova Iguaçu, contou com o apoio do Ministério Público Eleitoral.

