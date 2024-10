Publicado 03/10/2024 00:00

Quaest aponta leve queda na aprovação do governo Lula, de 54% para 51%. Indicadores oficiais mostram avanço na economia, mas resultado ainda não se refletiu na vida do povo. Segundo pesquisa, preocupação com corrupção é outro ponto que explica baixa.

Israel proíbe Guterres de entrar no país. Secretário-geral da ONU é acusado de não condenar de forma inequívoca ataque de mísseis do Irã. Nações Unidas precisa ser arena diplomática imparcial, caso contrário perderá legitimidade para mediar conflitos.