Fiscalização encontrou produtos fora da validade e falta de limpeza adequada na Creche Comunitária Golda Meir - Divulgação

Fiscalização encontrou produtos fora da validade e falta de limpeza adequada na Creche Comunitária Golda MeirDivulgação

Publicado 02/10/2024 21:09 | Atualizado 02/10/2024 21:24

Rio - Policiais da 25ª DP (Engenho Novo) prenderam em flagrante, nesta quarta-feira (2), a diretora da Creche Comunitária Golda Meir, no Jacaré, Zona Norte do Rio. A mulher, identificada como Puá Gonçalves Batista, vai responder pelas condições insalubres encontradas na ONG Associação Cultural Esporte e Lazer Flor da Amizade, onde funcionava a creche.

DIA, na terça-feira (1º). Na ocasião, uma mãe denunciou a creche por maus-tratos após buscar sua filha, de 1 ano e 2 meses, com diversos ferimentos pelo corpo. A criança estava com ferimentos no rosto, nas orelhas, nas costas e no braço. A menina também estava com hematomas na boca e com sangue no nariz. A ação fiscalizatória da polícia teve como objetivo dar continuidade às investigações iniciadas por relatos de maus-tratos contra uma criança na creche. O caso foi divulgado pelo, na terça-feira (1º). Na ocasião, uma mãe denunciou a creche por maus-tratos após buscar sua filha, de 1 ano e 2 meses, com diversos ferimentos pelo corpo. A criança estava com ferimentos no rosto, nas orelhas, nas costas e no braço. A menina também estava com hematomas na boca e com sangue no nariz.

Durante a fiscalização da creche, auditores do Instituto Municipal de Vigilância Sanitária, Vigilância de Zoonoses e Inspeção Agropecuária (Ivisa-Rio) constataram instalações inadequadas à atividade, com diversas deficiências estruturais e técnicas, sendo um local insalubre com falta de limpeza adequada no piso, armários e equipamentos da cozinha, além da presença de vetores no quarto onde ficam as crianças e farta quantidade de produtos alimentícios sem acondicionamento adequado e produtos com prazo de validade vencido.



O local foi interditado e a diretora vai responder por crime contra as relações de consumo.