O caminhão ficou tombado às margens do Rio SuruíDivulgação/PRF

Publicado 02/10/2024 20:08

Magé – O tombamento de uma carreta-tanque na altura do km 131 da BR-116, sentido Teresópolis, na tarde dessa terça-feira (1), provocou o derramamento de um produto químico no Rio Suruí, em Magé, na Baixada Fluminense. O Instituto Estadual do Ambiente (Inea) comunicou que instalou barreiras de contenção e segue com os trabalhos de sucção do material vazado na água.

O Inea destacou ainda que mantém técnicos no local para o monitoramento das ações de contenção e recolhimento de resíduos, mas não especificou de qual produto se trata.

Já o Corpo de Bombeiros, acionado para a ocorrência às 15h10, comunicou que foram dois caminhões envolvidos no acidente. Um, que parou às margens da pista, transportava combustível. Já o que caiu no rio, e se dividiu em duas partes, carregava piche.

Ainda como parte do processo de despoluição da área, o Inea adiantou que iniciará nessa quinta (3) a remoção do solo contaminado. Já a Águas do Rio, responsável pelo abastecimento de água em Magé, informou que o incidente não afetou a captação da água que é feita na nascente do Rio Suruí, em ponto distante.

Sobre vítimas, os bombeiros divulgaram que dois homens ficaram feridos – um em estado grave, e o outro, leve. Eles foram socorridos pela EcoRioMinas, administradora da rodovia. A reportagem fez contato com a concessionária para apurar mais detalhes, mas não obteve retorno. O espaço segue aberto.