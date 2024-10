Patrick Lopes de Oliveira, de 29 anos, foi atingido por um disparo no rosto - Reprodução / redes sociais

Publicado 02/10/2024 18:00 | Atualizado 02/10/2024 18:48

DIA pelo pai da vítima, Cristiano Britto, de 51 anos, nesta quarta-feira (2). Patrick segue internado em estado grave no Hospital Municipal Miguel Couto. Rio - O barbeiro Patrick Lopes de Oliveira, de 29 anos, perdeu a visão do olho esquerdo após ser baleado no rosto em Bangu, na Zona Oeste . A informação foi confirmada aopelo pai da vítima, Cristiano Britto, de 51 anos, nesta quarta-feira (2). Patrick segue internado em estado grave no Hospital Municipal Miguel Couto.

Segundo o pai, o autor do disparo era conhecido da família. Após o ataque, o suspeito fugiu e enviou um áudio em um grupo de mensagens, chorando e pedindo para não ser tratado como um "monstro", demonstrando estar arrependido. O caso aconteceu no último domingo (30), por volta das 23h, na Estrada da Cancela Preta.

"Esse rapaz, ele me conhece e conhece o meu filho também, meu filho é barbeiro e já cortou o cabelo dele. Depois, ele enviou um áudio para um grupo de mensagens, falando: 'Eu não sou um monstro, não'. Tipo, arrependido", diz Britto.

O incidente teria começado por causa de uma briga entre o atirador e duas mulheres . Patrick estava em um bar com um amigo, que seria ex-companheiro de uma das envolvidas. A discussão ocorreu perto do carro desse amigo, e Patrick foi até o veículo para removê-lo da área. Nesse momento, o agressor se aproximou e atirou.

"Ele veio na direção do carro e mandou parar, mas meu filho não escutou. Só que o carro que o meu filho estava, não era o carro dele, era do colega. É um carro preto, com vidro preto, então não sei se estava com a janela fechada até a metade. Ele deu um tiro na direção do motorista, que era meu filho. Depois que ele atira, vai até o carro ver. Quando ele foi ver quem era, meu filho baleado ainda olhou para ele e falou: 'Sou eu, o Patrick, sou eu'. Ai ele meteu a mão na cabeça [desesperado]", detalha o pai da vítima.

Após o disparo, o carro automático, com o pé de Patrick ainda no acelerador, avançou e colidiu com um muro. Imagens de câmeras de segurança capturaram o momento, mostrando também o suspeito armado. Assista:

Jovem tinha planos de viajar

Cristiano, que perdeu a esposa para um câncer há quatro anos, conta que Patrick é filho único e mora com ele, no mesmo quintal. O rapaz tinha planos de viajar para o exterior e já havia tirado o passaporte.

"Tá todo mundo muito triste, meu filho é trabalhador, ele estava com um sonho de viajar, a documentação toda pronta. Estava com altos planos. Ele está em coma, em observação. Ontem [1º], quando foi por volta das 23h, ele ficou agitado e tiveram que sedar, porque ele não pode acordar agora, foi uma cirurgia muito sensível. Ele ficou cego de uma vista. O que eu pedi a Deus foi a vida dele, o resto a gente vai recuperando", finalizou.

O caso foi registrado na 34ª DP (Bangu). A Polícia Civil informou que as investigações ainda estão em andamento para identificar o autor do crime. Os agentes não confirmaram se o homem apontado pela família é investigado pelo crime.